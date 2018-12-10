«السترات الصفراء» تغزو نهر السين

روسيا اليوم
تداول المغردون والمدونون صورا ومقاطع فيديو وثقت غزو الـ"سترات الصفراء" لنهر السين بالعاصمة باريس، لكن وجودهم لم يكن له أي علاقة بالاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ شهر تقريبا.
وفي التفاصيل، شارك مئات الأشخاص يوم الأحد، في سباق بالقوارب في نهر السين بالعاصمة الفرنسية، وارتدوا سترات صفراء اللون كتلك التي برزت في المظاهرات الكبيرة التي تشهدها فرنسا بحراك "السترات الصفراء".
ونقلت وكالة فرانس برس أن حوالي 800 متسابق ارتدوا السترات الصفراء في المسابقة التي امتدت على مسافة 11 كم في النهر الشهير الذي تطل عليه أبرز...
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