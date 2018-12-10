مسؤول قطري ينتقد بيان القمة الخليجية: لماذا لم يتطرق للأزمة الخليجية؟

انتقد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي "البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب عدم مناقشة المجتمعين، لحيثيات الأزمة الخليجية وسبل معالجتها"، متسائلا: "ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته؟".
وسأل: "على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس".
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