مسؤول قطري ينتقد بيان القمة الخليجية: لماذا لم يتطرق للأزمة الخليجية؟

انتقد مدير المكتب الإعلامي في ​وزارة الخارجية القطرية​ أحمد الرميحي "البيان الختامي لقمة ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، بسبب عدم مناقشة المجتمعين، لحيثيات الأزمة الخليجية وسبل معالجتها"، متسائلا: "ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته؟".

وسأل: "على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس".