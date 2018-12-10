مسؤول ايراني: الغرب يؤجج الارهاب في المنطقة تحت شعار حقوق الانسان

دان مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية محمد جواد لاريجاني "ممارسات الغرب الداعمة للارهاب في المنطقة"، موضحا ان "ازدواجية الغرب هذه تنفذ تحت شعار حقوق الانسان".
ولفت إلى أن "جرائم زمرة خلق الارهابية لاتختلف عن تنظيم "داعش" الارهابي وان حقوق الانسان لاينمو عبر تفجير المساجد والحسينيات"، مشيراً إلى أن "حقوق الانسان الذي يرفع الغرب بقيادة اميركا رايته مع البلدان الاوروبية والصهاينة هو راية مناوئة للاسلام وينبغي التعرف عليها".
وأشار إلى أن "عداء اميركا والغرب للاسلام عداء متجذر وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفع راية المسلمين وهذا يعني ان انتصارها يعد انتصارا للمسلمين" ووصف ايران بـ"انها من اكثر البلدان تقدما على صعد العلوم والتقنيات والنظام المدني كما انها تعد الوحيدة في غرب آسيا التي حازت على التقنية النووية السلمية".
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