مسؤول ايراني: الغرب يؤجج الارهاب في المنطقة تحت شعار حقوق الانسان

دان مساعد رئيس السلطة القضائية ال​ايران​ية للشؤون الدولية ​محمد جواد لاريجاني​ "ممارسات الغرب الداعمة للارهاب في المنطقة"، موضحا ان "ازدواجية الغرب هذه تنفذ تحت شعار ​حقوق الانسان​".

ولفت إلى أن "جرائم زمرة خلق ​الارهاب​ية لاتختلف عن تنظيم "داعش" الارهابي وان حقوق الانسان لاينمو عبر ​تفجير​ المساجد والحسينيات"، مشيراً إلى أن "حقوق الانسان الذي يرفع الغرب بقيادة ​اميركا​ رايته مع البلدان الاوروبية والصهاينة هو راية مناوئة للاسلام وينبغي التعرف عليها".

وأشار إلى أن "عداء اميركا والغرب للاسلام عداء متجذر وان الجمهورية ​الاسلام​ية الايرانية ترفع راية المسلمين وهذا يعني ان انتصارها يعد انتصارا للمسلمين" ووصف ايران بـ"انها من اكثر البلدان تقدما على صعد ​العلوم​ والتقنيات والنظام المدني كما انها تعد الوحيدة في غرب آسيا التي حازت على التقنية النووية السلمية".