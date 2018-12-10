معاريف: نتانياهو تدخل لدى ترامب لحماية محمد بن سلمان

أكدت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سعى جاهدا لدى الإدارة الأميركية لإنقاذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أن وقع في عين العاصفة إثر اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول"، كاشفةً أن "نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثة هاتفية عدم المس بمحمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي".
ولفتت إلى أن "تحركات مكثفة حاليا يجريها نتانياهو بمساعدة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، ومشاركة أميركية، للتوصل إلى إعلان لتطبيع العلاقات مع السعودية بشكل رسمي، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ويهدف نتانياهو إلى خلق انفراجة في العلاقات مع الرياض، وجعلها علنية، على غرار ما حدث بين تل أبيب ومسقط، خلال الفترة الماضية".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع العديد من الدول في العالم العربي، مستغلة حالة العداء لإيران من أجل مواجهتها".
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