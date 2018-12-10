كتلة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا تتصدر نتائج انتخابات البرلمان

أظهرت نتائج اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا أن القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان في طريقه لتعزيز سلطته إذ تصدرت كتلته السياسية فيما يبدو نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الجمهورية السوفيتية السابقة .
وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، تيغران موكوشيان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد وصلت إلى 48.63 بالمئة، أي نحو 1.26 مليون ناخب.
وأكد موكوشيان أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها أرمينيا تجرى بشكل هادئ، دون تسجيل أي انتهاكات تذكر.
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