صندوق النقد: تباطؤ النمو العالمي والحروب التجارية سينعكسان سلبا على اقتصاد أميركا

توقع ​صندوق النقد الدولي​ "أن ينعكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل في عدّة دول على ​الولايات المتحدة​"، مستبعدا "انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم"، مشيراً إلى "اننا نتوقع منذ فترة تباطؤ تدريجي للنمو الأميركي في 2019 مقارنة بالعام الحالي"، مع تراجع الحوافز الضريبية والمالية التي تقدمها ​الإدارة الأميركية​".

ولفت إلى أن "التباطؤ سيزداد عام 2020 مقارنة مع عام 2019 حسب معطياتنا"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لبقية أنحاء العالم، يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء والفورة بدأت تخمد وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة"، مستندا في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث".