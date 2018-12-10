أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "تعطل باص لنقل الركاب على اوتوستراد ​الكرنتينا​ باتجاه ​شارل الحلو​"، مشيرةً إلى أن "دراج من مفرزة سير ​بيروت​ الثالثة يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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