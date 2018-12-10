مرجع سياسي للجمهورية: نخشى من انزلاق الامور الى تعقيدات أكبر

رسمت مراجع سياسية صورة قاتمة عن الوضع الحكومي، مبدية خشيتها من انزلاق الامور الى تعقيدات أكبر، خصوصاً بعدما تخطّت الأزمة الملف الحكومي ودخلت الى خانة الصلاحيات الدستورية لبعض السلطات، بالتوازي مع ما نُسب الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من حديث عن بديل لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​.

ولفتت هذه المراجع في حديث إلى "الجمهورية" إلى انّ الحديث عن مخارج وحلول وَسْطَ هذه الأجواء ليس في محله، ذلك انّ الامور بالإشكالات التي طرأت على خط الرئاستين الاولى والثالثة تُنذر بانعدام إمكانية بلوغ حلول، وبالتالي بتعطيل طويل الأمد.