الجمهورية: الحريري سيتغيب عن جلسة مجلس النواب بحال دعا إليها بري

علمت "الجمهورية" ان ​الرئيس ميشال عون​ سيبعث برسالته الى مجلس النواب خلال ايام، وانه أبلغ الى المحيطين هذا الامر، فيما أبلغ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الى حلفائه، ومن بينهم "​القوات اللبنانية​"، انه اتخذ قراره النهائي بعدم التراجع عن موقفه القائل إنه لن يعطي المخرج للعقدة السنية من حصته، وانّ الحل الوحيد المُتاح هو من حصة رئيس الجمهورية".

وعلم انّ الحريري، الذي يراهن على تعزيز وضعه على الساحة السنية، سيتغيّب عن الجلسة النيابية في حال دعا رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ إليها، وستتضامن معه «القوات اللبنانية» في هذا الموقف، فيما رجّح البعض أن لا يدعو بري الى هذه الجلسة إنسجاماً مع المبدأ الذي يسير عليه، وهو بعدم انعقاد الجلسات النيابية في حال غياب مكوّن كبير مثل تيار "المستقبل" من السنّة. لا بل انّ بري أبلغ، بإسمه وبإسم "​حزب الله​"، الى المعنيين عدم الموافقة على إحراج الحريري بهدف إخراجه، وأن لا بديل منه ل​تشكيل الحكومة​.