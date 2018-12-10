زعيم كوريا الشمالية لن يزو سيئول هذا العام

نقل تلفزيون "واي.تي.إن" الكوري الجنوبي عن مسؤول في القصر الرئاسي اعلانه إن زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ لن يزور سيئول على الأرجح في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

وكانت هناك تكهنات بأن يزور كيم سول قبل نهاية العام بعد أن اتفق مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن على ذلك خلال قمة أيلول في بيونغيانغ.