لمّوا عصاكم.. قصيدة للأمير خالد الفيصل في ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان

تبوك - عبد المنعم البراشي: نظم الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، قصيدة بعنوان لـمّوا عصاكم ؛ بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، جاء فيها : بن عبد العزيز ، جاء فيها : ” لـمّوا عصاكم “

لـمّـوا عصـاكم سـدّد الله خطاكم

كـثروا عداكم يوم ربـي عـطاكـم

أمن وسلام ودين ودنيا وهيـبه

وكل يـدوّر – لو هـو يكذب – رضـاكم

أثبـتّوا إن الدّيـن علـم وحضارة

وجهادكم تشييد مجد دعاكم

وحقّقتوا اللي غيـرك مما تهقووه

واصبحتوا نجـوم تزيّن سماكم

ونافستوا العالـم وعاصرتوا الوقـت

وجدّدتوا امجاد السّلف في حماكـم

يقـودكـم سلمان راعي الطويله

قدامكمقدامكم يسعـى ويثـني وراكـم

الله عطاكـم نعمـة. إحمـدوها

ولـمّـوا عصـاكم سدّد الله خطاكم

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