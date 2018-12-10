كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان مطالبًا بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي: "عود أعوج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غياب تميم بن حمد أمير قطر عن اجتماع مجلس التعاون يقلل من أهمية قطر ويعظم مكانة مجلس التعاون والزعماء الذين حضروه، مضيفًا: "

العضو المخرب في دول مجلس التعاون المفروض تعليق عضويته إلى أن يقضي الله امرا بشأنه".

وأضاف في تغريدات له على "تويتر"، أن ثقافة حكام الخليج وشعوبهم كانت عدم شن الحملات الإعلامية على الحكام، وقطر داست على هذا العرف والمذهب الخليجي حتى أصبح من الأهمية القصوى معاملتها بنفس أسلوبها.

قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، إن

وتابع: "الحملات الإعلامية ضد حكام الخليج والحكام العرب بدأت من قطر، أكثر من عشرين عاما لم تتوقف، نفذ صبر الدول الخليجية والعربية فبدأت الناس تهاجم قطر، الآن قطر تتباكى، مع الأسف لو اوقفوا الآن عنها الحملات ستظل قطر تهاجم دولنا العربية، لا يستقيم الظل والعود أعوج".