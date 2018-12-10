كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان مطالبًا بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي: "عود أعوج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تغريدات له على "تويتر"، أن ثقافة حكام الخليج وشعوبهم كانت عدم شن الحملات الإعلامية على الحكام، وقطر داست على هذا العرف والمذهب الخليجي حتى أصبح من الأهمية القصوى معاملتها بنفس أسلوبها.
وتابع: "الحملات الإعلامية ضد حكام الخليج والحكام العرب بدأت من قطر، أكثر من عشرين عاما لم تتوقف، نفذ صبر الدول الخليجية والعربية فبدأت الناس تهاجم قطر، الآن قطر تتباكى، مع الأسف لو اوقفوا الآن عنها الحملات ستظل قطر تهاجم دولنا العربية، لا يستقيم الظل والعود أعوج".
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