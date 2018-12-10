كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 5 مسئولين سودانيين في تحطم طائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقى خمسة مسؤولين محليين سودانيين على الأقل بينهم والي القضارف مصرعهم في تحطم مروحية كانت تقل وفدا حكوميا قرب حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا، وفقا لفرانس برس نقلا عن أجهزة إعلام رسمية.
وأكد التلفزيون الرسمي مقتل والي الغضارف الميرغني صالح وأربعة مسؤولين آخرين إثر سقوط طائرة في منطقة القلابات" دون تحديد عدد ركاب المروحية.
وتحدثت وكالة الأنباء السودانية من جهتها عن مقتل ستة مسؤولين وسقوط عدد من الجرحى، من دون أن تضيف تفاصيل.
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