شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بحذف أسماء كل من يتقاضى راتب 5000 جنيه من الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رياض عبد الستار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برفع كل من يتقاضى راتبا 5000 جنيه أو أعلى من الدعم واعتباره انه لا يستحق الدعم.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن مايزيد حيازته الزراعيه عن 5 أفدنة ومن يملك مدخرات بالبنوك وحسابات تزيد عن مليون جنيه يجب أن يتم رفعهم من السلع التموينية.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الدعم ينبغى أن يشمل من يقل رواتبهم عن 5000 جنيه حيث هؤلاء هم من يجب استمرار حصولهم على السلع التموينية.