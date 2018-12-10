الحجار: الضغوطات لن تكسر الحريري وترغمه على توزير أحد نواب سنة 8 آذار

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ إلى أنه "ربما يحاول البعض بالضغط الأمني والاقتصادي فرض ما يريد، لكن هذا الضغط لن يؤدي إلى كسر إرادة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وإرغامه على توزير أحد من سنة ​8 آذار​، فالضغط الأمني لن يغير قرار الحريري المصر على الإسراع في تأليف الحكومة وفق شروط ​الدستور اللبناني​ وليس شروط "​حزب الله​" أو غيره، وعدم المس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف حفاظاُ على الدستور".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار الحجار إلى أن "صحيح أن الحريري عمد في السابق إلى ربط النزاع وتدوير الزوايا واتخاذ المواقف التي تنقذ البلد من الشلل والأزمات المتلاحقة، لكنه وصل إلى مكان حرج، لأن ما يجري يهدد الدستور والمؤسسات" ورأى أن "حزب الله" يعلن صراحة أن توقيع ​رئيس الجمهورية​ وتوقيع رئيس الحكومة المكلف لا يكفيان ل​تشكيل الحكومة​، ما لم تحظ هذه الحكومة بتوقيعه".