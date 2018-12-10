رأى النائب الديمقراطي الأميركي جيرولد نادلر في حديث لوسائل إعلام أميركية إنه إذا ثبت أن الأموال التي قال محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس والسجن.
وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة".
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ديمقراطي: ترامب قد يواجه المساءلة والسجن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .