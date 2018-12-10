نائب ديمقراطي: ترامب قد يواجه المساءلة والسجن

رأى النائب الديمقراطي الأميركي جيرولد نادلر في حديث لوسائل إعلام أميركية إنه إذا ثبت أن الأموال التي قال محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس والسجن.

وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على ​مجلس النواب​ في كانون الثاني "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة".