شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد: أغلقنا الباب فى أزمة المفصولين بالحزب.. وسنحقق مع البدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسمه ، إن الحزب لن يتطرق مرة اخرى لأزمة المفصولين منه ، وأنه أغلق الباب نهائيا ، وأنه لاعودة فى أى قرار تم الاتفاق عليه من الهيئة العليا للحزب ، مؤكدا أن الحزب لا ينظر ولا يهتم بالبلاغات التى تقدم بها المفصولين .

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أى مفصول من الحزب أصبح غير وفدى ، لافتا أن هذا القرار انتهى أمره ولا رجعة فيه أو التطرق إليه مرة أخرى .

وعن تجميد الدكتور السيد البدوى ، رئيس الحزب السابق عضويته ، أكد "الهضيبى" أن الدكتور السيد البدوى لم يستقل أو يتم فصله ولا يزال عضوا داخل الحزب، وقرار التحقيق معه عبر اللجنة المشكلة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالى، والهيئة العليا ، لازال ساريا، وأن اللجنة تعمل على الفصل فى كافة الأمور المتعلقة بالتحقيق معه ولن تتوقف.

كان الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، قرر تجميد نشاطه داخل بيت الأمة، يأتى ذلك بعد أن قام المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بإحالته للتحقيق فى 23 من شهر نوفمبر الماضى، على خلفية اتهامه بأمور مالية والعمل على نشر شائعات ضد الحزب بعد انتخاباته الأخيرة.