شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب مستقبل وطن ينظم ندوات تثقيفية وقوافل طبية بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً للفعاليات التى يقدمها حزب مستقبل وطن، والاشتباك مع القضايا السياسية والاجتماعية فى الشارع المصرى، داخل القرى والمحافظات المختلفة، وقع أمين الحزب بالقاهرة بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لتنظيم فصول محو الأمية، لتعليم أكبر عدد من الأميين بحى الجمالية.



فاعيلة الحزب

كما نظم الحزب ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب فى الحياة الحزبية بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بعض المتخصصين فى العلوم السياسية وبعض قيادات الحزب.



جانب من الفعاليات

وشهدت محافظة الإسكندرية إطلاق أمانة الحزب قافلتين طبيتين بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج اللازم بالمجان، بمنطقنتى الحضرة ومحرم بك، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطن السكندرى.



جانب من الندوة



جانب من الندوة فى حديقة الأسرة

مستقبل وطن