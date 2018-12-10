مصادر الأخبار: قرار تقليص عرض الدولار بالسوق هدفه تعزيز استقرار سعر صرف الليرة

أوضحت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" ان "قرار ​مصرف لبنان​ بتقليص عرض ​الدولار​ في السوق هو من الإجراءات التي اتخذت بهدف تعزيز استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وبهدف تحفيز ​المصارف​ على جذب سيولتها بالدولار من الخارج. وهو يأتي بعد سلسلة إجراءات عنوانها "إدارة السيولة".

وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى انه "في الأسابيع الماضية انتشرت معطيات عن سلوك قمعي تمارسه المصارف مع زبائنها. هو عبارة عن قيود مقنّعة جاءت بعدما اتخذ مصرف لبنان قراراً يقضي بالتخفيف من عرض الدولار في السوق إلى أضيق حدود بهدف الضغط على المصارف لجذب سيولتها بالعملات الأجنبية من الخارج. في المقابل، توسّعت المصارف في ابتداع القيود وتطبيقها استنسابياً".