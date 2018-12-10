الحياة:ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس عون بنقل أزمة الحكومة للمجلس عبر حقه الدستوري

أوضحت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن "الهدف من توجيه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رسالة إلى ​مجلس النواب​ حول تأخر تأليف ​الحكومة​ ليس طلب سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بل حث المجلس على مناقشة أزمة تأليف الحكومة والسعي إلى إيجاد مخارج لها".

ولفتت إلى أن "الرئيس عون قد يكون قال كلاما يفهم منه أنه ينتقد عدم قبول الحريري بعرض تشكيل حكومة من 32 وزيرا من أجل تمثيل النواب ​السنة​ الستة الذين يشترط "​حزب الله​" توزير أحدهم، إلا أنه يمكن فهم كلام رئيس الجمهورية على أنه للحث على التوصل إلى تسوية تسرع ولادة الحكومة".

وأوضحت مصادر أخرى "أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس عون بنقل أزمة التأليف إلى البرلمان عبر حقه الدستوري بتوجيه رسالة إليه، إذ سبق أن فعل ذلك أثناء تأخر الاتفاق على الحكومة حين كان الخلاف قائما بين فريقه وبين "​القوات اللبنانية​" على حصة الأخيرة، لكنه لم يفعل".

وفي المقابل، ذكرت مصادر سياسية أخرى، أن "نص الرسالة جرى تجهيزه ويمكن في أي لحظة أن يوجهها إلى البرلمان"، لافتةً إلى أن "الرئيس عون يمكن أن يوجه الرسالة إلى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لتتلى على النواب أو توزع عليهم، على أن يجتمعوا لمناقشة مضمونها بعد 3 أيام، أو أنه يمكن للرئيس عون أن يطلب من بري أن يحدد موعدا لجلسة يتوجه خلالها الرئيس عون إلى القاعة العامة ليتلو الرسالة على النواب".