تويني: شركة طيران الشرق الأوسط مملوكة من الدولة عبر مصرف لبنان

رأى وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​نقولا تويني​ ان "شركة ​طيران الشرق الأوسط​ هي شركة وطنية مملوكة من الدولة عبر ​مصرف لبنان​، وبالتالي فإن قراراتها لشراء الطائرات يجب أن تخضع لرقابة الدولة".

وأوضح تويني في حديث إلى "الأخبار" ان "الأسئلة التي نطرحها حول صفقة شراء الطائرات الأخيرة تنطلق من كون الالتزامات والضمانات التي سترتبها هذه الصفقة لا تقع على شركة ميدل إيست وحدها، بل على مصرف لبنان أيضاً كونه المالك الفعلي لأسهمها، فضلاً عن أن قرار شراء الطائرات من قبل شركة وطنية لديها حصرية تامة على سفر اللبنانيين وليس لديها أي منافس، هو قرار سيادي، فهل يكون قرار شراء الطائرات خاضعاً فقط لمجلس إدارة مبتور ينقصه ثلاثة أعضاء، أم أنه يتخطى ذلك في اتجاه المالك الفعلي، أي الدولة؟ نحن لا نريد ولا نسعى إلا للشفافية".