مصادر الحياة: لبنان لم يتلقى أي إنذار اسرائيلي من قبل بشأن عملية درع الشمال

كشفت مصادر معنية ب​الاتصالات​ الجارية من قبل عدد من الدبلوماسيين والسفراء الغربيين المتابعين للتطورات على الجبهة الجنوبية في ضوء عملية "درع ​الشمال​" الإسرائيلية عبر صحيفة "الحياة" أن "​لبنان​ لم يتلقى أي إنذار أو تهديد بعدوان إسرائيلي في سياق التحرك الجاري لتدمير الأنفاق التي حفرها "​حزب الله​" من الأراضي اللبنانية إلى ​اسرائيل​ ".

وأوضحت أن "الديبلوماسيين المعنيين لم ينقلوا كما في المرات السابقة تحذيرات بأن إسرائيل قد تقدم على عمل عسكري ضد لبنان، مثلما حصل حين نقل الجانب الفرنسي قبل أسابيع تهديدا بأن الجانب الإسرائيلي قد يقوم بتدمير مواقع ادعى أن فيها معامل أو مشاغل من أجل تطوير ​صواريخ​ يمتلكها "حزب الله" لتصبح أكثر دقة".

وذكرت المصادر أن "الاتصالات الدبلوماسية مع لبنان ركزت على وجوب أن يتولى الجانب اللبناني معالجة مسألة الأنفاق من جهته، وأن الدول المهتمة بالحفاظ على الهدوء على الجبهة اللبنانية شددت على ضبط الأوضاع الحدودية".