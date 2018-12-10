مقتل 5 مسئولين سودانيين في تحطم مروحية

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إثيوبيا، وفقا لفرانس برس نقلا عن أجهزة إعلام رسمية.
لقي خمسة مسؤولين محليين سودانيين على الأقل بينهم والي الغضارف مصرعهم في تحطم مروحية كانت تقل وفدا حكوميا قرب حدود السودان الشرقية مع
وأكد التلفزيون الرسمي مقتل والي الغضارف الميرغني صالح وأربعة
وتحدثت وكالة الأنباء السودانية من جهتها عن مقتل ستة مسؤولين وسقوط عدد من الجرحى، من دون أن تضيف تفاصيل.
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