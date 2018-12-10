أشرف صبحي: «ستريت وورك أوت» إضافة للرياضة المصرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٥ م
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، مشيرًا إلى أنه سيقدم كل الدعم للعبة في إطار الاهتمام بالألعاب النوعية خلال الفترة المقبلة. وقال صبحي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين الوزير، وإسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن لعبة «ستريت وورك أوت» تتوافق مع فلسفة الوزارة، التي تهدف للاقتراب أكثر من الشباب في كل مكان بالمجتمع المصري، وزيادة المشروعات الرياضية التنموية.
وأشار الوزير، إلى أن الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت» سيكون إضافة إلى خطة الوزارة في هذه المرحلة، ورفع مكانة مصر، خاصة أن القائمين على الاتحاد هدفهم خدمة الرياضة بصدق ودون مقابل، وإعلاء شأن الوطن. وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الرياضة، وإسلام قرطام،
وأشار الوزير، إلى أن الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت» سيكون إضافة إلى خطة الوزارة في هذه المرحلة، ورفع مكانة مصر، خاصة أن القائمين على الاتحاد هدفهم خدمة الرياضة بصدق ودون مقابل، وإعلاء شأن الوطن.
وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الرياضة، وإسلام قرطام، رئيس الاتحاد، لإعلان تنظيم مصر للمرة الأولى بطولة العالم له، وذلك بحضور عدد كبير من قادة المجتمع رياضيًّا واجتماعيًّا، وبمشاركة 20 دولة أجنبية، في ظل التفهم لأهمية إنشاء اتحاد رياضي بفكر جديد لتبني رياضات يمارسها الشباب، وليكون الاتحاد إحدى حلقات الوصل بين الشباب والدولة في نقل الأفكار المستنيرة ومحاربة التطرف، ودون تحميل الوزارة أعباء مالية.
ويسعى الاتحاد إلى أن يكون له دور إقليمي يتطلع أن يمارسه في التواصل بين الشباب المصري والإفريقي.
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