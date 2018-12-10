انت الان تتابع أشرف صبحي: «ستريت وورك أوت» إضافة للرياضة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٥ م

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، مشيرًا إلى أنه سيقدم كل الدعم للعبة في إطار الاهتمام بالألعاب النوعية خلال الفترة المقبلة. وقال صبحي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين الوزير، وإسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن لعبة «ستريت وورك أوت» تتوافق مع فلسفة الوزارة، التي تهدف للاقتراب أكثر من الشباب في كل مكان بالمجتمع المصري، وزيادة المشروعات الرياضية التنموية.

وأشار الوزير، إلى أن الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت» سيكون إضافة إلى خطة الوزارة في هذه المرحلة، ورفع مكانة مصر، خاصة أن القائمين على الاتحاد هدفهم خدمة الرياضة بصدق ودون مقابل، وإعلاء شأن الوطن. وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الرياضة، وإسلام قرطام،