نيك أيرز ينسحب من السباق على منصب كبير موظفي البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن نيك أيرز، والذي أشارت وسائل الإعلام الأمريكية على أنه المرشح الأوفر حظًا ليحل محل جون كيلي ككبير لموظفي دونالد ترامب، سيغادر البيت الأبيض في نهاية العام الجاري.

وذكرت وسائل الإعلام أن أيرز، كبير الموظفين لدى نائب الرئيس مايك بنس، البالغ من العمر 36 سنة، هو المرشح المحتمل لشغل نفس المنصب في مكتب ترامب بعد الإعلان عن رحيل كيلي يوم السبت الماضي.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن ترامب وأيرز لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الوظيفة. وقالت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية إن ترامب يريد التزامًا لمدة عامين، وهو ما رفضه ايرز، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه.

وأكد أيرز أنه سيترك البيت الأبيض نهاية العام الجاري، بعد أن غرد شاكرًا ترامب وبنس لإتاحة الفرصة له للعمل في الإدارة الأمريكية.

وقال أيرز على صفحته على موقع تويتر: "شكرًا لكم (ترامب) و(بنس) وزملائي العظماء على شرف خدمة أمتنا في البيت الأبيض".

​