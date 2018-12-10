"مايا".. طفلة سورية استبدلت المعلبات الفارغة بأرجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - (سكاي نيوز عربية):

بعد 5 أشهر من انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تمشي بواسطة معلبات فارغة وضعها والدها لها، تعود الطفلة "مايا مرعي" لتتجول بأطراف اصطناعية طبية في مخيمها في شمال سوريا.

وُلدت مايا (8 سنوات) بتشوه في رجليها. وللتخفيف من معاناة ابنته، عمد والدها محمد، الذي يعاني من الأمر ذاته، إلى "اختراع" أطراف اصطناعية تساعدها في المشي، ليست سوى قطع بلاستيك ومعلبات لمواد غذائية محشوة بالقطن والقماش، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

في يونيو الماضي، نشرت وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى صورًا لمايا وهى تتجول بأطرافها الاصطناعية من المعلبات في مخيم للنازحين في محافظة إدلب، تعيش فيه مع عائلتها منذ فرارهم من بلدتهم في جنوب حلب.

ويقول والدها محمد، 36 سنة، ولديه 5 أطفال آخرين: "فرحت كثيراً حين رأيتها تمشي"، مشيراً إلى فترة تدريب صعبة: "أصبحت خلالها مايا أقوى شيئاً فشيئاً إلى أن أصبحت تمشي بشكل صحيح".

ويضيف: "أصبح بإمكانها اليوم أن تلعب مع الأطفال (...) عائلتي وأقربائي جميعهم فرحوا حين رأوا مايا تمشي على أطراف اصطناعية".

وتلقى الوالد أيضاً تدريباً على الأطراف الاصطناعية، إلا أنه يواجه صعوبة في استخدامها، ولا يزال يزحف على الأرض مستعيناً بقطعتي خشب يمسك بهما بيديه.