طلب رشوة 200 ألف جنيه.. الجنايات تُحاكم رئيس حي الرحاب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس حي الرحاب، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أحالت في وقت سابق "ن ع." رئيس حي الرحاب، ومدير إدارة الشئون القانونية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بتلقي، وطلب رشوة مقدارها 200 ألف جنيه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه كان يجلس مع مدير إدارة الشئون القانونية، ومعهما أحد مندوبي إحدى الشركات العقارية الكبرى، لكنها كانت جلسة صداقة ومودة وليس لها علاقة بشئون العمل على حد تعبيره.

وأشار المتهم إلى أن حقيبة الأموال المضبوطة كانت بحوزة مدير إدارة الشئون القانونية وليست ملكه ولم يتم ضبطه متلبسا بالأموال.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت حبس رئيس حي الرحاب، ومدير الشئون القانونية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الرشوة مقابل التغاضي عن بناء عقارات مخالفة داخل الحي.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في وقت سابق، القبض على (ن ع ع.) رئيس حي المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال.