عارضة أزياء تايوانية تنال شهرة بسب صورة وهي تبيع الأسماك مع والدتها

نالت صورة عارضة أزياء في تايوان وهي تساعد أمها في بيع الأسماك الطازجة في أحد الأسواق الشعبية إعجاب عشرات الألوف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت بوابة "Shanghai.ist".

وجلب الشهرة غير المتوقعة للشابة التايوانية (26 عاما) تدوينة على "فيسبوك" نشرها ناشط، تضمنت صورتها وهي تبيع في سوق شعبية السمك مع والدتها، وكتب تعليقا على الصورة: ماما، سوف أذهب دائما معك لجلب الأسماك".

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لم يكونوا على علم بأن الفتاة التي أصبح لديها متابعون على فيسبوك حوالي 60 ألف شخص تعمل عارضة أزياء وظنوا أن دخلها الأساسي من بيع الأسماك، لكنها في ذلك اليوم كانت بالصدفة تساعد أمها.

وعندما عرفت الفتاة أن المنشور المرفق معه صورتها أصبح مشهورا على فيسبوك، شكرت جميع المعلقين عليه وقالت سوف أكون غدا في نفس السوق لمساعدة والدتي.

وفي التعليقات أشار الكثيرون إلى أن الزبائن ستصطف غدا بالطوابير لشراء الأسماك من عارضة الأزياء، وفي اليوم التالي لم يخب ظنهم فقد تجمهر الزبائن حول محل الأسماك منهم من جاء بالفعل لشراء الأسماك ومنهم من جاء ليلتقط الصور من أجل تنزيلها على الفيسبوك.