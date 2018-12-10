كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة إطلاق النار على 7 إسرائيليين قرب مستوطنة عوفر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت فضائية "CNN"، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف إسرائيليين قرب إحدى المستوطنات. وقالت مصادر طبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن 7 إسرائيليين أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة حرجة، في إطلاق نار قرب مستوطنة عوفر الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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