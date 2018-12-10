شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تكون أحد ضحايا هاتفك! والان نبدء بالتفاصيل

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن خطورة عادة سيئة يمارسها عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية، ألا وهي الدردشة وتصفح الهاتف الذكي قبل النوم مباشرة، بل ووضع الهاتف بجوار الوسادة خلال النوم.

وقالت جامعة "فيلانوفا" الأمريكية، إن تلك العادة السيئة في استخدام الهاتف الذكي تجعل الكثير من مستخدميه يسقطون ضحية تعرضهم لمشاكل دماغية خطيرة.

وأشارت الدراسة إلى أنها أجرت دراسة استطلاعية ضمت طلاب من جامعتين رصدت خلالها عادات استخدام الهاتف الذكي قبل النوم وتأثيره على النوم وأدمغة الطلاب.

وكشفت الدراسة أن الإنسان يمكن أن يرد تلقائيا على الرسائل النصية أو الدردشات خلال نومه، بسبب سماعه نغمة التنبيه، بينما هو لا يكون متحكما أو مدركا بشكل كاف.

وأكدت الدراسة أن تلك العادات السيئة في استخدام الهواتف الذكية أثرت بالسلب على نوم الأشخاص الخاضعين للدراسة.