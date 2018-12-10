شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مركز «باقم» صعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشرعية تواصل تقدمها على حساب ميليشيات إيران (أ ف ب)

الشرعية تواصل تقدمها على حساب ميليشيات إيران (أ ف ب)

حررت ألوية محور آزال بمشاركة لواء العاصفة ومدفعية وطيران التحالف العربي مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، من ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد اقتحامها من جهات الخط الازفلتي لباقم ومزارع آل مغرم وآل الحماقي ومحجر باقم.

وقال قائد ألوية محور آزال، العميد ياسر الحارثي، في تصريح لـ«اليوم»: إن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على أجزاء واسعة من مركز باقم بما فيها حي المجمع الحكومي ومبنى إدارة الأمن بعد فرار الحوثيين منها.

من جانبه، أوضح العميد خالد معروف قائد لواء العاصفة لـ«اليوم»: إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي وتدمير وإعطاب وغنم العديد من الآليات العسكرية والذخائر المتنوعة، ويواصل: في حين لقيت قيادات حوثية كبيرة مصرعهم بعد استهداف تعزيزات لهم من قبل طيران التحالف، الذي شارك في العملية بعدة غارات.

وأضاف: يجري حاليا استكمال السيطرة على مركز المديرية بالكامل وتمشيط الطرقات والمزارع والمباني من الألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي لإعاقة تقدم الجيش. وشنت قوات الجيش الوطني بألوية محور آزال مسنودة بمدفعية وطيران التحالف العربي هجوما خاطفا على مركز مديرية باقم من ثلاثة محاور تمكنت خلاله من دحر الحوثيين والسيطرة على مساحات واسعة من المركز بما فيها المجمع الحكومي وإدارة الأمن.