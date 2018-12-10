شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تؤكد تمسكها بالمرجعيات الثلاث والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤول يمني تمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي عملية سياسية في البلاد، مشددا على ضرورة السيادة الكاملة على موانئ ومطارات وأراضي الجمهورية اليمنية، وذلك في تعليقه على عودة ميناء الحديدة لسيادة الدولة.

وقال ‏أمين عام مساعد مجلس الوزراء اليمني لقطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، عزيز ناشر لـ«اليوم»: نحن مع إعادة فتح مطار صنعاء لكن بشرط وهو تفتيش الرحلات القادمة من صنعاء عبر مطاري سيئون أو عدن، بالإضافة إلى تفتيش الرحلات المتجهة إلى صنعاء، وإذا لم تتم الموافقة على هذه الشروط فإن بقاء المطار مغلقا هو الأفضل؛ لوجود تخوف دولي من استغلاله كمنفذ لتهريب السلاح الإيراني.

وفي شأن تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، بضرورة ألا يمثل يمن المستقبل أي تهديد للسعودية والإمارات، قال العميد حسن الشهري لـ«اليوم»: الموقف الأمريكي أمر مفرح لنا ومزعج لإيران، الواقعة تحت ضغوط هائلة من المجتمع الدولي الذي وجد أنه يتعامل مع عصابة لا دولة.

وتابع: الولايات المتحدة تدرك استحالة تحقيق السلام في الشرق الأوسط وخاصة اليمن إلا من خلال المملكة، وإدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أنها تتخذ الموقف الإستراتيجي الصحيح، مبديا تفاؤله أن تتجه المشاورات في السويد إلى السلام وتتخطى جميع التحديات والعقبات.