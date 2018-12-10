شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا لـ «ترامب»: لا تتدخل في شؤوننا والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا بعد تعليقاته الناقدة على تحرك «السترات الصفراء».

وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني: أقول لدونالد ترامب -ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون قال له أيضا-: نحن لسنا طرفا في

النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياتنا حياة أمة، وتابع: نحن لا نضع السياسة الداخلية الأمريكية في حساباتنا ونريد أن يكون ذلك بالمثل.

والسبت، هاجم ترامب مجددا اتفاق باريس حول المناخ، معتبرا أن تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق.

وكتب ترامب على «تويتر» قائلا: نهار وليل حزينان جدا في باريس، وأضاف: ربما حان الوقت لوضع حد لاتفاق باريس السخيف والمكلف للغاية، وإعادة المال إلى الناس عبر خفض الضرائب.

وكان ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.