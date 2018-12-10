شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير ألماني: إيران توسعت في إجراء تجاربها الصاروخية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن إيران توسعت بشكل ملحوظ في إجراء التجارب الصاروخية هذا العام.

وكتبت صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد: «إن إيران اختبرت صواريخ يمكن أن تصل إلى أراضي الاتحاد الأوروبي».

» استخبارات غربية

وذكرت الصحيفة أنها استندت في تقريرها إلى وثائق لأجهزة استخبارات غربية تمكنت من الاطلاع عليها، ولفتت الصحيفة إلى أن إيران من الممكن أن تكون قد انتهكت بهذه التجارب قرار الأمم المتحدة المتعلق بالاتفاق النووي.

وأوضحت أن المعلومات التي جرى تأكيدها من مصادر مختلفة أفادت أن إيران أجرت في العام الحالي سبع تجارب على الأقل على صواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى خمس تجارب على صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز.

يذكر أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 ينص على السماح لإيران بالاستفادة من الطاقة النووية، لكنه في الوقت نفسه يمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وكان البرنامج الصاروخي لإيران قد أثار قلقا متكررا على الصعيد الدولي، لاسيما الصواريخ المتوسطة، التي يصل مداها إلى 2000 كيلو متر، والتي جرى اعتبارها على أنها تهديد لدول الجوار والمنطقة.

» اتهام أمريكي

وسبق أن اتهم المسؤول الأمريكي عن ملف إيران برايان هوك طهران نهاية فبراير الماضي بمواصلة تجاربها الصاروخية.

وقال هوك في مؤتمر صحافي بواشنطن: إن إيران تمارس دوراً خبيثاً في المنطقة، وإن زعزعتها لاستقرار المنطقة العربية قد توسعت في السنوات الماضية، مؤكدا استمرار عقوبات بلاده ضد طهران حتى تغير سلوكها.

وعرض هوك أسلحة إيرانية كانت موجودة في اليمن وفي أفغانستان، في ثاني عرض من نوعه لأدلة تقوم به إدارة الرئيس ترامب. وأضاف: إن طهران قامت بالعديد من التجارب الصاروخية بعد الاتفاق النووي.

» سقوط النظام

وفي الشأن الداخلي، واصل عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب بمدينة الأحواز إضرابهم لليوم التاسع والعشرين وتجمعهم لليوم الحادي والعشرين أمام «مكتب كفالة» المصرف الوطني بمحافظة خوزستان، وسط هتافات تنادي بسقوط النظام الإيراني والموت للملالي.

وأصدر عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب بيانا أعلنوا فيه مواقفهم ومواصلة التمسك بمطالبهم العادلة، ولفتوا إلى أنها تتمثل في عودة الشركة إلى الهيكل الرئيس للحكومة، وتشغيل جميع خطوط الإنتاج وتهيئة المعدات والأجزاء المطلوبة، وحل مشكلة تأمين العمال، ودفع الرواتب في موعدها المحدد.

ودعت رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من المعارضة بالخارج مريم رجوي المواطنين في خوزستان إلى دعم إضراب العمال.