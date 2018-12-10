انت الان تتابع نهائي القرن.. ريفر بليت بطلًا لكوبا ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ ص

تٌوج ريفر بليت اخيرًا بكأس ليبرتادوريس، على حساب غريمه التقليدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إياب الدور النهائي للبطولة، والذي شهد إجراءات أمنية صارمة من الشرطة الإسبانية، خوفًا من دخول الجماهير بأي ألعاب نارية. المباراة بدأت مثيرة منذ بدايتها وسط حماس جماهيري منقطع النظير، وبادر لاعبو ريفر بليت بالهجوم، وقاد بافون أولى هجمات بوكا جونيورز الخطيرة في الدقيقة الثامنة، وتبادل بعدها الفريقين السيطرة على الكرة والهجمات دون أن يتمكن أي فريق من زيارة شباك الآخر.

وأهدر بيريز فرصة خطيرة في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن بنديتو من تسجيل التقدم لبوكا جونيورز من انطلاقة مرتدة بالكرة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوكا بهدف دون رد. الإثارة لم تتوقف في الشوط الثاني، حيث كثف ريفر بليت من هجماته، وظهر أفضل نسبيًا في الـ45 دقيقة الثانية، قبل أن يتمكن لوكاس براتو