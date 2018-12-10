نهائي القرن.. ريفر بليت بطلًا لكوبا ليبرتادوريس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ ص
تٌوج ريفر بليت اخيرًا بكأس ليبرتادوريس، على حساب غريمه التقليدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إياب الدور النهائي للبطولة، والذي شهد إجراءات أمنية صارمة من الشرطة الإسبانية، خوفًا من دخول الجماهير بأي ألعاب نارية. المباراة بدأت مثيرة منذ بدايتها وسط حماس جماهيري منقطع النظير، وبادر لاعبو ريفر بليت بالهجوم، وقاد بافون أولى هجمات بوكا جونيورز الخطيرة في الدقيقة الثامنة، وتبادل بعدها الفريقين السيطرة على الكرة والهجمات دون أن يتمكن أي فريق من زيارة شباك الآخر.
وأهدر بيريز فرصة خطيرة في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن بنديتو من تسجيل التقدم لبوكا جونيورز من انطلاقة مرتدة بالكرة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوكا بهدف دون رد. الإثارة لم تتوقف في الشوط الثاني، حيث كثف ريفر بليت من هجماته، وظهر أفضل نسبيًا في الـ45 دقيقة الثانية، قبل أن يتمكن لوكاس براتو
وأهدر بيريز فرصة خطيرة في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن بنديتو من تسجيل التقدم لبوكا جونيورز من انطلاقة مرتدة بالكرة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوكا بهدف دون رد.
الإثارة لم تتوقف في الشوط الثاني، حيث كثف ريفر بليت من هجماته، وظهر أفضل نسبيًا في الـ45 دقيقة الثانية، قبل أن يتمكن لوكاس براتو من إدارك التعادل في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بتعادل الفريق بهدف لكل منهما، ويلجأ حكم اللقاء للوقت الإضافي لحسن بطل كأس القرن.
الشوط الإضافي الأول جاء بأخبار صادمة لبوكا جونيورز، بعدما تعرض فيلمار باريوس، للطرد في أول دقيقتين، واستطاع خوان كينتيروس إحراز الهدف الثاني لريفر بليت من تسديدة قوية في الدقيقة 109، ثم أضاف جونزالو مارتينيز الهدف الثالث مستغلًا خروح حارس البوكا من مرماه ليسدد في المرمى الخالي وينتهي اللقاء بنتيجة 1/3.
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