انت الان تتابع إسلام قرطام يكشف كواليس تأسيس اتحاد «ستريت وورك أوت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥١ م

وجه إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع القائمين على الوزارة، على الخطوات السريعة التي تم اتخاذها لتدشين اتحاد اللعبة في غضون شهرين فقط. وأوضح قرطام، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للإعلان عن تأسيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن مصر تمتلك شباب واعي في كافة المجالات يحتاج فقط إلى فرصة للتطور وإظهار طاقاته، وهو ما لفت نظرنا في مجموعة الشباب الذين بدأوا في ممارسة لعبة ستريت وورك أوت، وكان دافعًا كبيرًا للعمل نحو إعلاء شأن الرياضة دعمها بكافة السبل والامكانيات.

وروى رئيس الاتحاد، قصة تبنيه لرياضة «ستريت وورك أوت»، بعد لقائه بمجموعة الشباب الذين يمارسون اللعبة في مصر، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع ممارسي اللعبة حول العالم لتطوير أنفسهم وأنشأوا مكان خاص لإقامة تدريباتهم رغم الإمكانيات الضعيفة التي بدأوا بها، وهو ما دفعه لاتخاذ خطوات عديدة لتطوير اللعبة