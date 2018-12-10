انت الان تتابع من حمام السباحة.. سعد لمجرد يعلن عن أحدث أغانيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٣ م

سعد لمجرد

بعد أيام قليلة من خروجه من السجن في فرنسا، والإفراج عنه بعد حبسه شهرين بتهمة اغتصاب جديدة، وقد احتفل اصدقاؤه بخروجه رغم أن محاميه أعلن أن القضية لم تنته، وأن السلطات الفرنسية لها شروط معينة على الإفراج، ومنها عدم مغادرته الأراضي الفرنسية، وهذه ليست القضية الأولى التي تعرض لها سعد لمجرد، فهناك قضية أخرى، حيث أتهم باغتصاب فتاة من قبل في 2016، وقيل وقتها إنه دفع لها مبلغا كبيرا من المال ليخرج من السجن، ولم يمر شهور إلا وتم اتهامه مرة أخرى بنفس التهمة.

وعبر صفحته على الانستجرام، وجه سعد الشكر لكل معجبيه وأصدقائه والفنانين الذين ساندوه، وكذلك شكر والديه، وأعلن عن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "بدك إيه" يوم 17 ديسمبر في الساعة الثامنة بتوقيت بلده المغرب. وأعلن عن سعادته للعودة إلى معجبيه، ويبدو أن سعد استغل تواجده في السجن، لأنه خرج منه إلى الاستوديو،