سقط القناع.. المؤامرة القطرية تتكشف

بدأت ملامح المؤامرة القطرية ضد دول مجلس التعاون الخليجي تتكشف وتخرج للعلن، بعدما أعلن أمير قطر تميم بن حمد عدم حضوره لاجتماع القمة في الرياض واكتفى بوفد برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي لترأس وفد الدوحة لقمة التعاون.

ويسعى ذميم بن حمد أمير دولة الإرهاب، إلى هدم البيت العربي المتماسك وتفكيك المجلس لخدمة المخطط الإيراني في المنطقة العربية، وذلك من خلال دعوة الدوحة الشهر الماضي إلى إنشاء تحالف خماسي يضم كلاً من إيران والعراق وقطر وسوريا وتتزعمه تركيا، للوقوف في وجه التحالف العربي الداعي مكافحة الإرهاب.

كما أطلقت قطر أبواقها الإعلامية للهجوم على مجلس التعاون، تمهيداً للخروج القطري منه، وادعاء عدم فاعليته في حل أزمات المنطقة، ومهدت لمخططتها بإعلان انسحابها من منظمة الدول المنظمة للبترول أوبك لإضعاف جبهة دول الجوار السعودية والإمارات، وتقوية جبهة حليفتها إيران.