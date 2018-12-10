المنتدى الاستراتيجي العربي: مقاطعة قطر أمر متوقع من قبل الرباعي العربي

حدد تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع معهد دول الخليج العربية في واشنطن، 5 أحداث مهمة ربما تؤدي إلى إعادة تشكيل مستقبل العالم العربي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً في العقود المقبلة وشملت هذه الأحداث أزمة الإسلام السياسي، وقيام تنظيم داعش، والأطراف الفاعلة من غير الدول، ومقاطعة قطر، والإصلاحات التي تشهدها السعودية.

وقد تم إطلاق التقرير في جلسة تحضيرية سبقت انعقاد المنتدى الاستراتيجي العربي المقرر 12 ديسمبر الجاري، وحضرها مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين. ووصف التقرير الذي حمل عنوان: "5 أحداث في السنوات الخمس الماضية تعيد تشكيل الواقع العربي" المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة العربية بأنها فترة انتقالية متقلبَّة، مؤكداً أن العديد من العوامل الداخلية والخارجية تعمل على إعادة تشكيل العالم العربي، وقد لا يتم استيعاب بعضها بشكل كامل حتى الآن.

وفيما يتعلق بمقاطعة قطر، قال التقرير إن القيادة الإقليمية والإدارة والنفوذ في العالم العربي شهدت تحولاً حاسماً في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ انتفاضات ما يشار له بـ الربيع العربي، وأبرز تلك الأحداث هي مقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب في يونيو 2017.

وأوضح التقرير أن هذا الإجراء غير المسبوق يمثل ذروة سلسلة من المظالم التي طال أمدها من جانب هذه البلدان ضد سياسات الدوحة الإقليمية وعلاقاتها مع الجماعات المتطرفة والمعارضة.

وأضاف أن الإعلان عن المقاطعة بدا مفاجئا وغير متوقع، لكنه كان في الأساس استمراراً وتصاعداً لنزاع طويل الأمد بين قطر والعديد من جيرانها، إذ تعترض الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على الدعم المالي والسياسي والإعلامي الذي تقدمه قطر لمجموعة من المنظمات الإرهابية؛ وأحد المظالم الرئيسية هو دعم الدوحة للإسلاميين، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين.