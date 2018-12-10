وسط استمرار الأزمة القطرية.. الرياض تستضيف اليوم القمة الخليجية الـ 39

في ظل استمرار الخلاف الدبلوماسي والمقاطعة العربية مع قطر، تحتضن الرياض، اليوم، اجتماع الدورة الـ39 لـ مجلس التعاون الخليجي، حيث سيناقش القادة الخليجيون عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

ومن المتوقع أن تركز القمة التي تستمر ليوم واحد على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة لأمير قطر لحضور القمة لكن الدوحة لم تعلن رسميا بعد مستوى تمثيلها في القمة. وحضر أمير قطر اجتماع العام الماضي في الكويت في حين أرسلت السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نوابا لرؤساء الحكومة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وفي حين قالت دول المقاطعة إن الخلاف ليس ضمن أولوياتها وإن مجلس التعاون الخليجي لا يزال فعالا، قالت الدوحة إن الخلاف أضر بالأمن الإقليمي من خلال إضعاف مجلس التعاون.