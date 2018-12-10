شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو اليزيد: نحتاج لمدارس وقسم شرطة بعد وصول بولاق الدكرور لمليون نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب دائرة بولاق الدكرور، إن دائرة بولاق تعانى من النقص فى بعض الخدمات وفى مقدماتها الخدمات التعليمية، بمعنى وجود كثافة طلابية داخل الفصول والمدارس مما يجعلنا نقوم بنقل ابناء الدائرة إلى إدارات تعليمية أخرى مثل الدقى أو العجوزة أو حتى كرداسة.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب دائرة بولاق الدكرور، فى تصريحات لـ"الخليج 365": منطقة بولاق الدكرور أصبح عدد سكانها مليون نسمة، وتحتاج إلى قسم شرطة ثانى وقد حصلنا على موافقة لإنشاء هذا القسم وحتى الآن لم ينفذ هذا القرار.

وأضاف : أصبح من الضرورى العمل على زيادة معدلات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية العمل على مواجهة والقضاء على أسبابها من خلال عدد من الاجراءات الواضحة، فى مقدماتها القضاء على الجهل والأمية سواء الأمية التعليمية أو حتى الصحية.