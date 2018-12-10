رويترز: مصر تسعى لتكون مركزا للتجارة بأفريقيا

أية عاطف

ذكرت وكالة «رويترز» أن مصر تسعى لتكون مركزا للتجارة بأفريقيا ونموذجا للإصلاح الاقتصادي، وذلك في وقت تستعد فيه لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019.

وذكرت أن منتدى الأعمال الذي تستضيفه شرم الشيخ والمعرض التجاري الأفريقي الذي من المقرر افتتاحه في القاهرة الأسبوع المقبل، يؤكد على محاولة الحكومة جذب رجال الأعمال بأفريقيا للاستثمار بمصر.

وأشادت الوكالة بالإصلاحات التي شهدها قطاع الاقتصاد في الفترة الأخيرة والتسهيلات التي تتيحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، والتي تأتي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.

وشهد قطاع...