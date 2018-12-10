جاويش أوغلو: استخدام الشرطة الفرنسية للقوة المفرطة يدعو للدهشة

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "موقف ​الاتحاد الأوروبي​ والدول الأوروبية من استخدام القوة المفرطة مثير للاستغراب وموقف ​الصحافة​ كارثي"، معرباً عن "أمله في أن تتوقف الأحداث الحالية في ​أوروبا​ في أسرع وقت فـ"استقرار دول أوروبا مهم جدا ل​تركيا​".

ولفت جاويش أوغلو الى أن "أوروبا المنطقة الأكثر استقرارا وأمانا بالعالم وصاحبة ​الاقتصاد​ الأكثر تطورا وتركيا ترغب في أن تظل كذلك فهذا يصب في صالحنا".

وشدد على "اننا لم نتعاطف أبدا مع أعمال التخريب لكن عندما حدث مثل هذا لدينا دعمتها دول أوروبا بقوة وهذا ما نطلق عليه المعايير المزدوجة لكن الغرب يعتبره تضامن".