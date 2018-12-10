دونالد ترامب يهاجم جيمس كومي ويصفه بالـ"كاذب"

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جيمس كومي ووصفه بأنه "كاذب" بعد نشر مضمون جلسة استماع برلمانية للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الذي دافع عن عمله في التحقيق في شأن التدخل الروسي.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار ترامب إلى أن"جيمس كومي ملك تسريب المعلومات يجب أن ينسب اليه الرقم القياسي للشخص الذي أدلى بأكبر حجم من الكذب في الكونغرس في يوم واحد"، لافتاً إلى أن "جلسته الجمعة كانت كاذبة تماما".
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