عباس: العمل السياسي والدبلوماسي متواصل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، خلال كلمة أمام ​المجلس الاستشاري​ لحركة "فتح"، على "استمرار العمل السياسي والدبلوماسي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية". ولفت عباس إلى أن "العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني متواصل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه". وأشاد الرئيس الفلسطيني "بالإنجاز الكبير الذي تحقق على صعيد ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ الأمر الذي يؤكد عدالة قضيتنا وأهمية تنسيق عملنا السياسي والدبلوماسي وحشد الطاقات لحماية حقوقنا المشروعة".

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