"جوجل" تحذف تطبيقات احتيالية من متجرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

حذفت شركة جوجل الأمريكية 22 تطبيقًا احتياليًا من متجرها الرسمي لتطبيقات نظام أندرويد "جوجل بلاي"، بعد تثبيتها أكثر من مليوني مرة ضمن أجهزة المستخدمين.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وبحسب باحثين أمنيين من شركة "سوفوس"، فإن هذه التطبيقات الاحتيالية مبرمجة بطريقة تجعلها قادرة على الاحتيال على العديد من نماذج الهواتف الذكية.

كما أنها قادرة على توليد "ضغطات" زائفة على اللافتات الإعلانية، وبالتالي توليد إيرادات غير مشروعة للمبرمجين، واستنزاف بطارية الهواتف.

وأطلقت الشركة على البرمجيات الضارة اسم "Andr/Clickr-ad"، وتأتي هذه التطبيقات من مجموعة متنوعة من المطورين الصغار.

وقامت "جوجل" بإزالة هذه التطبيقات من متجرها في نهاية شهر نوفمبر.

ووجد الباحثون أن التطبيقات تقوم بالاتصال بخادم وحدة تحكم تابع للمهاجمين يدعى mobbt.com، من أجل تنزيل نموذج الاحتيال الإعلاني، وتحصل التطبيقات على أمر من الخادم كل 80 ثانية.

وكانت مهمة البرامج الضارة تتمثل في فتح نافذة بحجم 0×0 بيكسل، وبالتالي لا يمكن للمستخدم ملاحظتها، أثناء مواصلة الضغط بشكل متكرر على الإعلانات وتحقيق إيرادات مكتسبة بطريقة احتيالية.

وكانت النتيجة المباشرة لأي شخص قام بتنزيل هذه التطبيقات، أن بياناتهم وعمر بطارية أجهزتهم كان يتم استهلاكها باستمرار، وذلك حتى لو كان التطبيق مغلقًا، فإنه يتم تشغيله تلقائيًا في الخلفية.

وفيما يلي قائمة التطبيقات المحذوفة من متجر "جوجل بلاي"، والتيينصح بإزالتها من الهاتف إذا كانت موجودة:

- Sparkle FlashLight

- Snake Attack

- Math Solver

- ShapeSorter

- Tak A Trip

- Magnifeye

- Join Up

- Zombie Killer

- Space Rocket

- Neon Pong

- Just Flashlight

- Table Soccer

- Cliff Diver

- Box Stack

- Jelly Slice

- AK Blackjack

- Color Tiles

- Animal Match

- Roulette Mania

- HexaFall

- HexaBlocks

- PairZap