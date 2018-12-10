أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نسلم متهمين بمقتل خاشقجي لدول أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 هاجم العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز المساعي الإيراني في الشرق الأوسط والتي اعتبرها عدائية، فيما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن بلاده لن تسلم متهمين في مقتل خاشقجي إلى دول أخرى، ورد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالبه بعدم التدخل في شئون فرنسا الداخلية.

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