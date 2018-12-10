محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت جريدة الوقائع الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مساحة أرض تبلغ 6.07 فدان تعادل 25522 متر بناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة، منها مساحة 18 قيرطا و11 سهما نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والري لاستخادمها في إقامة مخر سيل.

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئاسي بتخصيص 6 أفدنة لـ"مخرات السيل" في أطفيح بالجيزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .