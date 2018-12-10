حكمت ديب طالب بقطع راس راغب علامة... والاخير يرد

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انتقد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب حكمت ديب بشدة الاغنية الاخيرة للفنان راغب علامة "طار البلد"، وقال خلال مقابلة عبر الـ"او تي في"، " هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".

كلام ديب استدعى رداً من الكاتب جمال فياض وقال في تغريدة: " حابب قول لسعادة النائب، مش بالكلام بترفع معنويات الناس، مش بالكلام تملك قلوب الناس! اشتغلوا وخفّفوا الدين أمّنوا الخدمات من ماء وكهرباء، ضعوا المسؤول المناسب في المكان المناسب، عاقبوا الفاسد! ساعتها بيطير البلد من الرفاهية وبيصير باللوج! نحنا بدنا مسؤول يرفع راسنا مش يطيّر راسنا!".

وتعليقاً على رد فياض قال راغب علامة عبر "تويتر": "يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه.. ثم أنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل ان يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني.!!! لكن كلام أهل الحق جرح آهل الباطل. وتحية الى أصدقائي الشرفاء من التيار الوطني الحر".