حادثة سير خطيرة ضواحي المحمدية..قتيل وجرحى في اصطدام بين سيارة وحافلتين

لقي رجل مصرعه، مساء اليوم السبت، وأصيب اثنين آخرين، في حادث سبر خطيرة، وقعت على مستوى دوار “بنشقشق” قرب مدينة المحمدية.

الحادثة وقعت جراء اصطدام بين سيارة خفيفة من نوع “داسيا” رمادية اللون لقي سائقها حتفه على الفور، وحافلتين نُقل سائقيهما في حالة حرجة إلى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة المحمدية.

وحل رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابيين إلى المستشفى، والضحية إلى مستودع الأموات في مدينة المحمدية.